’Non hanno un amico’, si alza il sipario per lo spettacolo-podcast

’Non hanno un amico’ è uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri (nella foto), scritto con Ugo Ripamonti, in scena al Teatro Puccini di Firenze stasera (ore 21). Lo show è ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che ha riscosso e tutt’ora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire ’Non hanno un amico’ un intercalare comune e diffusissimo. Esattamente come nel podcast - nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese –, ma con tutte le possibilità di approfondimento e ’godimento’ del contesto teatrale, al centro c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto di noi, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic.