Non era una battuta Casto Divo al Puccini

"’Non era una battuta’ è una frase che mi ritrovo a dover pronunciare spesso. In particolare ogni volta che dico qualcosa che risulta involontariamente comica, magari per la formulazione lapidaria o per l’uso letterale del linguaggio che faccio". Parole di Immanuel Casto, ovvero il "Casto Divo", cantautore e game designer bergamasco nonché presidente dell’associazione "Mensa Italia". L’artista sta girando l’Italia con uno spettacolo sui grandi temi della comunicazione: l’appuntamento fiorentino è per domani sera (ore 21) al Teatro Puccini con il monologo umoristico dal titolo, appunto, "Non Erano Battute".

"Uscendo per la prima volta dalla dimensione musicale che mi è propria, ho scritto uno spettacolo meta-comico dedicato ai grandi ’segreti’ della comunicazione che ho decifrato in decenni di osservazione, per poi scoprire che per gli altri erano... ovvietà" racconta Immanuel Casto, all’anagrafe Manuel Cuni. "A proposito di scoperte - continua l’artista - per me è stata una bellissima sorpresa capire che al mio pubblico interessa anche sentirmi mentre sviluppo ragionamenti, mentre io pensavo che la mia tendenza a razionalizzare lo avrebbe allontanato dalle mie performances (e da me). Anche da ciò è nata in me la voglia di fare questa scommessa, che per certi versi enfatizza aspetti di me che pensavo di dover reprimere". Uno show da non perdere ma "non una stand-up" precisa Casto, perché lontano dall’essere e sentirsi uno stand up comedian. "Sembrerà che terrò una conferenza, e fa già ridere così" aggiunge. Biglietti in prevendita sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (055.210804). E’ disponibile anche il Vip Package comprendente un meet & greet con Immanuel Casto.

Barbara Berti