Noleggio con conducente irregolare tra l’Ucraina e la nostra città. Scattano maxi multa e sequestro

Trasporto merci irregolare tra Est Europa e Italia, protagonista un veicolo con targa ucraina. Gli agenti hanno accertato che veniva utilizzato come noleggio con conducente per il trasporto di persone e cose in modo completamente abusivo. A bordo oltre al conducente, quattro persone, tutte ucraine, che hanno dichiarato di aver pagato un biglietto. Nel veicolo rinvenuti pacchi e valigie riportanti etichette con nominativi e indirizzi diversi da quelli degli occupanti. Il conducente è stato quindi multato per trasporto abusivo (4.130 euro) con relativo fermo del veicolo per 3 mesi.