No alla violenza sulle donne: ecco le iniziative

Letture e proiezioni video per riflettere sul tema della violenza nella vita delle donne e per l’analisi di una nuova educazione sentimentale ma anche luoghi dove ascoltare testimonianze o raccontarsi in forma anonima grazie al progetto "cAsA". L’iniziativa si svolge sabato nell’ambito di "Il Sal8 in circolo" organizzata all’Arci del Girone, a partire dalle ore 17. All’evento partecipa il Teatro Solare, che dallo scorso novembre, insieme al Comune di Fiesole, ha avviato un percorso artistico-sociale per il contrasto della violenza di genere. "Ci sono forme sottili di violenza che spesso fatichiamo a riconoscere e che spesso germogliano proprio nel luogo dove ci sentiamo più al sicuro: la casa. Il progetto cAsA – spiegano dal Teatro Solare – è un’istallazione diffusa sul territorio, dove si può ascoltare e fare testimonianza di quello che succede fra le mura domestiche".

Le installazioni sono state posizione nel palazzo municipale e nei circoli del territorio. Il materiale raccolto sarà quindi presentato in un evento conclusivo che si terrà l’8 marzo nella sala del Basolato di Fiesole. Intanto Fiesole ha una nuova panchina rossa. E’collocata nel parco della biodiversità all’interno dell’azienda Buonamici, che ospita 70 varietà di ulivi che convivono in armonia, rappresentando un simbolo tangibile di fratellanza e pace.

