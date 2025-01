Niente rimborso, pendolari beffati. Esplode la protesta: "Una vergogna"

Per un niente, solo uno 0,02%, i pendolari del Valdarno e dell’Aretina non possono ottenere un rimborso parziale dell’abbonamento pagato per il mese di dicembre. L’indice di affidabilità dei treni sulla tratta nello scorso mese risulta del 98,02%. Quindi pochissimo di più rispetto al limite del 98 che permette di ottenere un rimborso o uno sconto del 20% sul prossimo abbonamento rispetto a quanto pagato nel mese di dicembre. "E’ una vergogna" dice senza mezzi termini il portavoce del comitato pendolari del Valdarno Maurizio Da Re. "Dicembre è stato disastroso per guasti e ritardi. Ma nonostante questo, non ci tocca neanche il rimborso legato proprio ai disagi vissuti dagli utenti".

In Toscana solo due tratte risultano al di sotto della soglia giudicata accettabile: la Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve con il 97,17% e la Firenze-Viareggio con il 97,09%. Tutte le altre superano la soglia del 98, con l’Aretina appunto che abbonda di una percentuale davvero irrisoria. I pendolari del Valdarno avevano ottenuto il rimborso solo per il mese di luglio quando l’indice si era fermato al 97,34% e poi a ottobre, per decisione della Regione che aveva esteso il bonus a tutte le tratte toscane. L’indice di affidabilità si basa su una specifica formula che, per ciascuna linea ferroviaria, valuta le soppressioni effettuate e i tempi di ritardo in relazione al servizio programmato, cioè a quanto scritto sull’orario ufficiale. Ai fini del calcolo, il ritardo dei treni è registrato solitamente a destinazione, mentre sugli interregionali si misura in alcune stazioni intermedie di riferimento.