Niente neonati alla Don Milani: proteste per il cartello

Un neonato e la ben poco amichevole scritta "Non posso entrare neanche io" con l’immagine di un neonato. È l’incredibile vicenda accaduta alla primaria Don Milani. Lunedì c’erano i colloqui pomeridiani e, proprio per quel cartello, una mamma con il figlio di pochi mesi lì per lì è stata fermata dal collaboratore scolastico. "Mi ha detto che il mio piccino non sarebbe potuto entrare - racconta la mamma -. Io, basita, ho comunque proseguito il mio cammino. La referente del plesso nel frattempo è stata avvisata, ma per fortuna non mi ha fatto uscire. Resta l’assurdità della vicenda". A denunciare il fatto anche Roberto De Blasi, capogruppo MoVimento 5 Stelle, che parla di "discriminazione inaudita al quartiere 4". Ma la dirigente Annarita Fasulo assicura che lei non c’entra: "Un disegno vecchio, ingiallito, sfuggito all’attenzione. L’ho fatto subito rimuovere. Era affisso in un ingresso laterale. Io non l’ho mai autorizzato". Spiegazione che non convince le mamme: "Il cartello era al cancello principale".