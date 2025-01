Niente da fare per Busto Herbots in vena di show

SAVINO DEL BENE 3 EUROTEK BUSTO ARSIZIO 0

SAVINO DEL BENE: Bernardeschi ne Ribechi, Herbots 13, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic, Bajema ne, Graziani ne, Nwakalor 8, Carol 9, Antropova 14, Mingardi 9. All. Gaspari.

UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard 1, Pelloni (L1), Van der Pijl 3, Piva 14, Van Avermaet 4, Morandi ne, Lualdi, Sartori 3, Obossa 2, Frosini 8, Kunzler, Boldini 1, Scola. All. Barbolini E.

Arbitri: Cesare - Grossi

Parziali: 25-18, 25-14, 25-17

FIRENZE - A Palazzo Wanny, davanti a 3.118 spettatori, la Savino Del Bene disputa la gara perfetta, domina Busto Arsizio e si prende la rivincita sulla gara di andata, quando fu sconfitta per 3-1.

Gaspari parte col sestetto base: la diagonale Ognjenovic-Antropova, le due centrali Carol e Nwakalor, in banda Herbots e Mingardi e il libero Castillo. Busto parte col piede giusto e scappa, resta avanti fino all’11 pari quando Scandicci con Antropova conquista il primo vantaggio e allunga con Herbots e Mingardi (le due ex). Ora c’è solo una squadra in campo, a raffica in attacco e invalicabile a muro. Si va sull’1-0 con l’ennesima perla di Herbots.

Anche nella seconda frazione le ospiti partono bene, soprattutto con Piva, la più concreta. Ma anche questa volta, dal 7-7 in poi l’equilibrio sfuma e Scandicci riprende la corsa, ottimo anche in copertura. Ognjenovic non sbaglia un appoggio, Castillo è impeccabile nei recuperi, Carol e Nwakalor vanno a punto anche in battuta e Mingardi con due attacchi a seguire firma il 2-0. Terzo set senza storia, Busto non è più lucido e commette molti errori; resta in quota fino al 16-14 e poi crolla.

Mvp una sorprendente Herbots con 13 punti e 1 ace, in doppia cifra anche Antropova con 14, 1 ace e 3 muri; importante anche il contributo di Mingardi (9, 2 muri) e delle centrali Carlor e Nwakalor con 17 palle a terra in due. Del Busto, su tutte Piva e Frosini; in ombra Obossa. Attacco: 45%-31%, ace 5-1, muri 8-5 per Scandicci; ricezione 48%-44% per Busto.

Franco Morabito