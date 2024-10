"Niente borsa ok. E i soldi dove si trovano?"

Toccafondi*

Sono due anni che esiste la Multiutility, due anni che qualcuno dice “no alla borsa”, due anni che nessuno prova ad ipotizzare un reale finanziamento alternativo alla quotazione in borsa. Due anni in cui un piano industriale, ovvero quello che l’azienda vuole fare, come lo vuole fare, le risorse che servono e come arriveranno, non c’è. Due anni in cui il dibattito si è incentrato contro la quotazione in borsa, come fosse una bandiera ideologica.

Non mi importa di difendere per forza la quotazione in borsa ma mi spiegate come arriveranno i tantissimi soldi che servono per investimenti urgentissimi?

Arriveranno finanziamenti dallo Stato? Da quanto è lontana dalla realtà come ipotesi, penso che neppure i sindaci di destra se lo sognano la notte.

Volete indebitare i comuni soci? A parte che e’ impossibile per norma ma poi chi pagherebbe? I cittadini e le imprese.

Volete un piano industriale incentrato sui finanziamenti bancari? Chi pagherebbe i conti dei prestiti? Cittadini ed imprese.

Le risorse dovrebbero uscire direttamente dalla Multiutility che come unica entrata ha i soldi delle bollette, che quindi aumenteranno?

Qualcuno vuole raccontare che tutto verrà risolto con “l’azionariato popolare” che l’ultima volta che ho sentito richiedere era per salvare la Fiorentina dal fallimento?

Io non ho preconcetti, neppure sulla quotazione in borsa come da decenni fanno altre grandi Multiutility di città guidate dal Pd, però per favore ditemi quale sarebbe l’alternativa seria e credibile.

Se un’alternativa alla destra deve nascere - e deve nascere - potrà essere competitiva ed attrattiva solo se saprà dire cosa vuole fare, proponendo soluzioni reali a temi di non semplice soluzione.

*Consigliere di Italia Viva nel Comune di Sesto Fiorentino