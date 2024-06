Nido Marini, la chiusura per lavori. Bambini trasferiti alla scuola Rodari

Dal prossimo martedì fino alla fine di luglio i bambini del nido Marini di via Tommaseo avranno un’altra ‘casa’. Per l’intero mese saranno trasferiti, infatti, nei locali della scuola di infanzia Rodari. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’avvio dei lavori che interesseranno, nel periodo estivo, la struttura intitolata all’ex sindaco Elio Marini: "Si tratta – spiega infatti l’assessore alle Politiche educative Sara Martini – di un intervento piuttosto grosso che va realizzato con la scuola vuota. Quindi per consentire la partenza delle opere in ponte abbiamo disposto il trasferimento dei bambini per luglio riuscendo a dare risposta a tutte le famiglie che avevano richiesto la frequenza anche questo mese. A settembre poi il nido Marini tornerà operativo".

Le opere in ponte nel plesso di via Tommaseo, dal costo complessivo di 200mila euro, consisteranno in particolare nella sostituzione degli infissi e nella installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento. La necessità dell’operazione deriva dal fatto che la struttura dell’edificio è piuttosto vetusta e che gli impianti ed i serramenti risalgono a quel periodo. In particolare, è programmata la fornitura e posa di infissi in alluminio a parete di varie dimensioni in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico che dovrebbero migliorare decisamente il "comfort termico" per i piccoli frequentatori, gli insegnanti ed il personale del nido. Saranno inoltre installati frangisole e tende da sole in corrispondenza di alcune finestre e delle ampie aperture di accesso al giardino. Sandra Nistri