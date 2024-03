Nidi d’infanzia. Iscrizioni al via

Dal 2 aprile sarà possibile presentare domanda per l’iscrizione ai nidi di infanzia del Comune di per l’anno educativo 2024-2025. Si potranno iscrivere bambini nati dal primo gennaio 2022 al 30 aprile 2024 e che siano residenti o in procinto di essere già residenti a Scandicci. Le richieste potranno essere inoltrate, fino al prossimo 30 aprile, solo online (esclusivamente dal computer e non dalla app del cellulare) sul sito Spazioscuola accedendo con lo Spid. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata in forma anonima con il numero assegnato visibile nella domanda di iscrizione. Per info e assistenza chiamare lo 055. 7591561/574/554 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.