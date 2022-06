Processo Ciatti, quel calcio "violento e mortale"

Articolo : Processo Ciatti: "Hanno colpito per uccidere Niccolò". E la madre piange in aula

Girona (Spagna), 1 giugno 2022 - Un calcio "violento e mortale", da cui Niccolò Ciatti "non riuscì neanche a difendersi". La prima parte del terzo giorno del processo per l'omicidio del 21enne di Scandicci, morto dopo un pestaggio sulla pista della discoteca St Trop di Lloret de Mar, è dedicata alle consulenze.

Dinanzi ai giudici popolari che dovranno decidere sulla colpevolezza dei due imputati, Rassoul Bissoultanov e Movsar Magomadov, sfilano consulenti e medici legali. L'udienza inizia con l'analisi dei filmati. Com'è noto, non esiste un'immagine che abbia inquadrato l'aggressione, però c'è il video del turista olandese, che era appostato sulla balconata della discoteca che s'affaccia sulla pista. Alle 2.27, l'impianto dall'entrata riprende l'ingresso dei ceceni.

Poco più di venti minuti dopo, si perpetrò il pestaggio, culminato nel calcio mortale. Quel calcio è stato analizzato dai consulenti della polizia spagnola: una tecnica mutuata dal full contact o dal kick boxing, quella messa in atto da Bissoultanov: "un'apertura di oltre 45 gradi per caricare, colpire alla massima potenza e ritirare la gamba", per tornare in posizione di guardia, E' anche un'udienza nervosa, per le domande della difesa dei ceceni che ai genitori sembrano provocazioni.

E dolorosa, per le immagini dell'autopsia che scorrono sullo schermo. Mamma Cinzia aveva deciso di uscire dall'aula. Babbo Luigi no, e risponde all'avvertimento del giudice sulla pesantezza di quello che verrà esposto rispondendo: "Preferisco restare: era mio figlio". I medici hanno attribuito la lesione mortale alla testa come conseguenza del calcio. L'udienza riprende nel pomeriggio: in programma l'interrogatorio dei due ceceni, sempre presenti in aula, con lo sguardo fisso davanti a loro.