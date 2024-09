Nel ricordo di Allodi e Goggioli. Grande festa alla Settignanese

Festa del calcio giovanile allo stadio Ferruccio Valcareggi della Settignanese, con la disputa dei prestigiosi tornei Italo Allodi e Giordano Goggioli. Le due manifestazioni sono riservate alla categoria Giovanissimi, anno 2010. Numerosa la presenza di pubblico alle giornate conclusive, con un alto livello tecnico delle squadre in campo provenienti da varie zone della regione. L’evento ha visto la partecipazione di 12 società, fra cui le fiorentine Affrico, San Donato Tavarnelle e Settignanese.

Nel 25esimo trofeo Italo Allodi vittoria del Pontedera che in finale batte il Pisa 4-2, dopo i supplementari (2-2 al termine dei tempi regolamentari). Una curiosità riguarda il fatto che il Pisa era andato in vantaggio 2-0 e poi si è visto rimontare da uno scatenato Pontedera. Terzo posto per l’Empoli che supera 6-0 il Limite e Capraia.

Nel torneo parallelo, il 23esimo memorial Giordano Goggioli, sul gradino piu alto del podio sale l’Arezzo che nella finalissima batte 4-0 l’Affrico, al terzo posto il Montevarchi prevalendo 4-1 sulla Settignanese che chiude al quarto posto.

Al termine dei due tornei premiazioni sul campo delle squadre categoria Giovanissimi 2010 a cura del presidente della Settignanese Maurizio Romei e con la presenza del personaggio del calcio fiorentino Furio Valcareggi, insieme ad altre personalità del mondo sportivo. "Con questo evento – fa presente Romei, promotore dei due memorial – vogliamo ricordare due grandi e indimenticati personaggi dello sport fiorentino e toscano, Italo Allodi e Giordano Goggioli. Un classico appuntamento dell’inizio stagione, che si svolge dopo la conclusione del Torneo Nereo Rocco che ha visto scendere in campo la categoria Allievi. Ringrazio tutte le dodici società di alto valore che hanno preso parte a questa edizione e diamo a tutti appuntamento a settembre del prossimo anno visto il successo riscontrato con bel gioco e tanti spettatori sulle tribune".

Francesco Querusti