Nel maxi ingorgo con le doglie . La polizia scorta donna in ospedale

"Esserci sempre". Anche quando una nuova vita sta per venire al mondo. È successo ieri in viale Belfiore a Firenze, quando una donna incinta è rimasta bloccata dal traffico e in preda alle doglie. Attimi di paura: come tanti altri fiorentini, la ragazza è rimasta 'intrappolata' nella sua auto, mentre la circolazione in buona parte della città era congestionata a causa del deragliamento di un tram in seguito a un incidente in viale Fratelli Rosselli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45 di giovedì, all’incrocio tra via Guido Monaco e viale Rosselli, una delle principali arterie di Firenze, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Nell’impatto il suv è andato praticamente distrutto, mentre il tram ha deragliato, bloccando la circolazione nella zona per diverse ore. La rimozione del mezzo pubblico ha richiesto diverso tempo e i disagi si sono protratti fino a tarda serata. Il traffico nella zona si è rapidamente paralizzato con gravi ripercussioni per gli automobilisti. Bloccati il viale Rosselli e Porta al Prato, così come via del Ponte alle Mosse. In serata è arrivata una gru che ha sollevato di peso la tramvia sbloccandola dai binari sui quali si erano intraversati alcuni vagoni. Le operazioni di rimozione si sono concluse intorno alle 20.45.

La donna, intanto, era sola alla guida della sua autovettura, e avrebbe dovuto raggiungere con urgenza l’ospedale per l’improvvisa rottura delle acque ma, a causa del traffico congestionato, è rimata bloccata nel maxi ingorgo. Così, per raggiungere nel più breve tempo possibile il pronto soccorso, la volante di via Zara ha raggiunto immediatamente la donna per prestarle soccorso.

Un agente libero dal servizio ha chiamato le volanti dopo aver notato la donna che, alla guida della sua auto, era in forte stato di agitazione. Sul luogo è intervenuta la pattuglia della polizia: uno degli agenti ha sostituito alla guida la donna che era in preda a dolori lancinanti mentre l’altro alla guida della volante con le sirene accese ha aperto la strada per velocizzare la corsa verso l’ospedale.

Una volta a Careggi, la donna è stata affidata al personale sanitario. È in buone condizioni e, un giorno, racconterà sicuramente questa storia a suo figlio/a.