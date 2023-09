Nel fine settimana il torneo di basket dedicato a Bellomo

Torna l’appuntamento col torneo dedicato a Leonardo Bellomo (foto), il sedicenne lastrigiano scomparso nel 2018 dopo una malattia. Sabato 2 e domenica 3, dalle 16 alle 23.30, si svolgerà l’edizione 2023 della manifestazione aperta a tutti e a tutte (dai 16 anni in su), con l’unico obbiettivo del divertimento. Sono previste una sezione Amatori (sabato) e una Elité (domenica), con il limite massimo di 16 squadra per ciascuna. L’evento ha il patrocinio della Fip, federazione italiana basket. Per iscriversi compilare i moduli sulle pagine social del "Campo da basket Leonardo Bellomo". Grande appassionato di sport, Leonardo amava particolarmente il basket. Per questo a lui è stato dedicato il nuovo campo all’aperto realizzato grazie all’impegno di parenti e amici, con il sostegno di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale. Per informazioni 333.3805911.