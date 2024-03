Nel convento delle Bettine sbocciano i tulipani. Trentamila esemplari da fotografare e cogliere

Taglio del nastro ieri mattina per il parco dei tulipani presso il convento delle ‘Bettine’. Trentamila esemplari dai molteplici colori e dalle tante varietà voluti in occasione del 150esimo anniversario dalla fondazione dell’istituto delle suore a San Martino. Il Comune di Campi ha aderito, infatti, al progetto Wanderandpick, promosso dall’associazione Bettina onlus e curato dall’associazione Le Tribù della terra. Sarà possibile accedere gratuitamente al parco tutti i giorni, dalle 10 alle 19, per passeggiare all’interno dei percorsi, raccogliere i tulipani e portarli a casa a fronte di una offerta all’associazione. Dal 6 aprile sarà inoltre possibile su prenotazione visitare anche il Convento della Bettina.