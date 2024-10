Nel 2025 i 100 anni di Ossi di seppia

Tra gli eventi da celebrare nel 2025 il centesimo anno dalla pubblicazione di ’Ossi

di Seppia’ di Eugenio Montale.

Per la sindaca Sara Funaro,

che ha confermato Riccardo Nencini alla guida, il Vieusseux "è una realtà che sta portando avanti una programmazione sempre più variegata e aperta

a contatti con l’esterno.

Quest’anno lo fa in un contesto a cui teniamo moltissimo: per la prima volta il Comune ha la proprietà dell’immobile, per

il quale abbiamo un progetto complessivo di sinergia tra tutte le realtà qui presenti affinché sia sempre di più luogo di cultura aperto alla città in collaborazione con

le altre associazioni sul territorio".