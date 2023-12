Natale, luci e eventi. Accesi gli alberi all’Antella e Grassina

Con l’accensione degli alberi a Antella, Grassina, ai giardini Campeggi del capoluogo, Croce a Varliano e Villamagna è partito ufficialmente il Natale di Bagno a Ripoli. Ad Antella oggi dalle 9 alle 19 c’è il mercatino di Natale organizzato dal centro commerciale naturale, laboratori di addobbi natalizi con riciclo, alle 16 merenda con Babbo Natale in carne e ossa. Mercatino natalizio anche nel capoluogo, promosso dalla parrocchia di Santa Maria a Quarto: nel piazzale antistante la chiesa della Pentecoste in via delle Arti e alla Sala Ruah, in vendita tanti oggetti nuovi e di seconda mano per sostenere le attività parrocchiali. Si proseguirà il 16 e 17 dicembre con eventi musicali, gli elfi che invaderanno Grassina e il Natale dei 4 zampe di Maramiao col CCN Le botteghe di via Roma, insieme a Babbo Natale e i suoi pony renna, la dog dance e musica.

Manuela Plastina