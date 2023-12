Natale, gli auguri di Mazzeo: “Non voltiamoci dall’altra parte”

Firenze, 24 dicembre 2023 - "Passate i giorni di festa con i vostri cari e non dimenticate di tendere sempre la mano verso chi soffre. Non dimentichiamo le donne e gli uomini che vivono in solitudine. Cerchiamo di essere solidali, non voltiamoci dall'altra parte e non siamo mai indifferenti". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo in un videomessaggio di auguri di buon Natale a nome di tutta l'Assemblea. Mazzeo ringrazia poi i tanti operatori sanitari, volontari, forze dell'ordine che operano sul territorio, chi garantisce, anche in questi giorni di festa, servizi essenziali. "Svolgete un ruolo fondamentale per le nostre comunità - afferma - e a voi va il nostro ringraziamento più sincero".