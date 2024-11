Natale a Firenze, 200mila euro per luminarie ed eventi

Firenze, 11 novembre 2024 – Il Comune di Firenze ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione della città, tramite due distinte misure: come si legge in una nota la prima, con budget complessivo di 200 mila euro, è finalizzata a progetti di allestimenti e illuminazioni per le festività natalizie (da realizzare entro il prossimo 31 dicembre) da parte di centri commerciali naturali, associazioni di categoria, associazioni di commercianti, consorzi dei mercati o mercati storici fiorentini, con un contributo massimo di 7.500 euro a progetto fino alla copertura massima dell’85% delle spese. La seconda misura, con budget complessivo di 16 mila euro, è finalizzata ad eventi di valorizzazione e animazione della città sviluppati e realizzati nel 2024, che non abbiano già ricevuto altri finanziamenti dall'amministrazione comunale, rivolti alla valorizzazione di determinate aree della città meno fruite dai visitatori e dai flussi turistici, mediante la realizzazione di iniziative a forte impatto partecipativo in grado di coinvolgere contemporaneamente più settori tra cui quello culturale, commerciale e di produzione artigianale (saranno ammessi al massimo due progetti, con copertura massima dell’85%). La scadenza per presentare le richieste di contributo per i diversi progetti è fissata alle 12 di lunedì 2 dicembre 2024.