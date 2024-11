Nasce la fondazione Manfredo Fanfani. Sabato il primo evento celebrativo: "L’obiettivo è valorizzare la persona"

Nasce la fondazione Manfredo Fanfani. Sabato 9 novembre alle 17.00 in piazza Indipendenza si terrà il primo evento, insieme alla presentazione del libro di Fanfani, ’Il Professore’. In occasione del Settantesimo Anniversario dell’Istituto a suo nome, la fondazione dedicherà il primo evento alla memoria del Professore. La manifestazione celebrativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Ars Pace, patrocinata dal Comune di Firenze, Regione Toscana e Corpo Consolare di Firenze. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria del presidente di Ars Pace Enrique Barón Crespo e della vicepresidente Monica Baldi, dell’attore Enio Drovandi e del poliedrico flautista Andrea Ceccomori. "L’obiettivo è la valorizzazione culturale della persona– dichiara Fabio Fanfani, presidente della fondazione - attraverso la promozione della ricerca scientifica tramite progetti di prevenzione e di educazione alla salute".