Nasce il primo sportello sicurezza Cgil. Aperto ogni martedì dalle 15 alle 17: "Promuovere maggiore consapevolezza"

Arriva a Firenze il primo sportello sicurezza Spi Cgil (il sindacato dei pensionati) e Silp Cgil (il sindacato dei poliziotti). Si trova presso la Lega Spi Cgil in via Tavanti e sarà aperto ogni martedì dalle 15 alle 17. Lo sportello agirà in collaborazione con le forze dell’ordine e mira a offrire alla cittadinanza un punto di ascolto e di assistenza su piani come informazione e formazione, segnalazione e percezione del pericolo, attività di mediazione ed integrazione, conoscenza istituzionale degli interlocutori, semplificazione procedure burocratiche, studio dei fenomeni criminali.

Per i sindacati si tratta di "un punto di ascolto, orientamento e un’iniziativa sui temi della sicurezza e della legalità. Così si intende promuovere una maggiore consapevolezza che, anche attraverso comportamenti prudenti ed avveduti, offra mediante un percorso di formazione interna maggior tutela a soggetti particolarmente esposti".

Secondo il questore Maurizio Auriemma "lo sportello è utile, nasce da una partecipata condivisione di un progetto e mette a disposizione della cittadinanza un punto di formazione per quello che è il tema che a volte preoccupa le fasce deboli ovvero le truffe. Non solo di persona ma anche attraverso internet. Tra i deboli c’è la persona anziana che diventa sempre più sensibile, portata a credere ciò che gli si dice".