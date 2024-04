Nasce ’Fratelli di Signa’. Un’altra lista a supporto di Catalano

Si chiama "Fratelli di Signa" ed è un’altra delle liste che corrono a sostengo della candidatura a sindaco di Signa di Monia Catalano. Presentata nei giorni scorsi al Bar Roma, ha un simbolo simile a quello di Fratelli d’Italia se non per la variazione del nome e di alcuni dettagli della fiamma tricolore, come la presenza di una piccola spiga nella parte bianca. A illustrarne le caratteristiche il segretario locale di Fratelli d’Italia, Marco Colzi, Luigi Forte e il segretario provinciale del partito Claudio Gemelli. Sedici i candidati, i cui nomi saranno ufficializzati nelle prossime settimane. "Quello che stiamo portando avanti a Signa – ha detto Gemelli – è più di un esperimento politico. Siamo stati in grado di trovare la sintesi tra diverse sensibilità politiche". "La nostra è una lista con una veste civica, con un simbolo diverso da quello nazionale - ha dichiarato Colzi - perché ci riconosciamo in un programma condiviso, un progetto alternativo al Pd. Con gli alleati condividiamo le stesse ricette, pur provenendo da mondi diversi". "Facendo un passo indietro sui simboli dei partiti – ha concluso Forte - siamo certi di consentire a tutti gli abitanti di fare un passo in avanti". Insieme a "Fratelli di Signa" sostengono Monia Catalano (civica) varie liste legate a movimenti e partit: "Prima Signa" (Lega), "Signa al Centro" (Iv), "Uniti per Signa" (civica sostenuta anche da Forza Italia) e "A Sinistra per Signa". L’attuale primo cittadino, Fossi (Pd) conta invece Pd, Progressisti per Signa e le civiche "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme" e "Signa domani". Gli altri due candidati a sindaco sono Vincenzo De Franco (ex Fdi) sostenuto dalla civica "Signa Libera" e Francesco Draghi per il Prc.

Lisa Ciardi