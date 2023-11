Nasce "Batte Botte" dedicata al poeta Dino Campana

Ora Dino Campana, uno dei poeti di riferimento del Novecento letterario italiano, ha anche una rivista a lui dedicata. E’ "Batte Botte", la prima rivista di studi campaniani al mondo. E nasce naturalmente a Marradi, luogo natio del poeta dei "Canti Orfici". La rivista è edita infatti dal marradese Centro Studi Campaniani "Enrico Consolini", che da anni, con numerose iniziative, spettacoli, pubblicazioni, si adopera per far conoscere e per approfondire il valore dell’opera poetica di Campana. E "Batte Botte" nasce con il sogno ambizioso di diventare un punto di riferimento, una guida per tutti gli studiosi, gli artisti, gli appassionati che nel corso della vita si sono in qualche modo legati al nome di Dino Campana. Cartacea, avrà cadenza annuale e sarà distribuita in 500 copie iniziali. Come argomento del primo numero è stato scelto "Dino Campana e il femminile", tema fondamentale per la comprensione dei Canti Orfici. La rivista sarà presentata in anteprima sabato 9 dicembre con un evento al Teatro degli Animosi di Marradi.

Paolo Guidotti