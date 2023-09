Nardella: “Sui camion serve una legge per l'obbligo dei sensori”

Firenze, 29 settembre 2023 – "Saremo in prima linea per chiedere e ottenere una norma nazionale che renda obbligatori i sensori sui camion anche nelle aree urbane, proprio per aumentare il livello di sicurezza dei pedoni e anche delle persone che circolano in bicicletta o su mezzi a due ruote in generale". Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito del caso della donna, Laura, che in seguito a un incidente stradale a Firenze, fra il suo scooter e un camion, ha subito l'amputazione di un piede.

La donna ha ha fatto partire una campagna per installare i sensori o telecamere laterali ai camion. "Ho letto la proposta di Laura e la condivido pienamente", ha detto Nardella, a margine del Festival dell'economia civile, sottolineando poi che "purtroppo la distrazione, come la velocità, sono le principali cause di incidenti in generale, e la nostra Polizia Municipale ha come indirizzo quello di vigilare molto sul tema della distrazione, ci sono sempre più persone che guidano guardando il cellulare ad esempio, questo è molto rischioso, quindi dobbiamo stare attenti su tanti fronti, ma certamente le norme potrebbero aiutarci. Mettere sensori sui mezzi pesanti può essere un altro tassello di una strategia che guarda alla sicurezza stradale come un tema davvero centrale".