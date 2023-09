Nardella in giro di notte per verificare la sicurezza in città: “Non ho visto pattuglie”

Firenze, 7 settembre 2023 – Quella per avere più agenti è una richiesta che il sindaco Dario Nardella fa da tempo. Stanotte però il sindaco di Firenze ha voluto toccare con mano la situazione e allora, accompagnato dall’assessore alla sicurezza Benedetta Albanese, ha voluto fare un giro per Firenze.

Prima in centro "per controllare di persona le irregolarità nei market", poi alle Cascine "dove proseguono i controlli in borghese della municipale". Insieme a loro c’erano anche alcuni agenti della polizia municipale. Il punto, però, è sempre lo stesso sui cui batte da settimane: servono più forze dell'ordine in città.

"Durante la notte non abbiamo visto neanche una pattuglia della polizia o dei carabinieri. Zero. Se gli agenti sono pochi già il giorno, la notte quasi non si vedono", scrive in post pubblicato sui propri canali social.

"Siamo stanchi di metterci sulle nostre spalle tutti i problemi della sicurezza dei nostri cittadini. Il governo deve assumersi le proprie responsabilità. Firenze ha bisogno di almeno 200 nuovi agenti come chiediamo da tempo. La sicurezza delle città è un diritto del cittadino e un dovere dello Stato".