Nardella: “Il 9/10 partono i lavori di riqualificazione via Cavour”

Firenze, 22 settembre 2023 - "Ci siamo impegnati a rifare tutta via Cavour per renderla più bella, più fruibile: da piazza della Libertà a San Marco con la tranvia e il secondo tratto con dei lavori appositi che cominceranno il 9 ottobre. I cantieri riguarderanno i due marciapiedi che saranno allargati e resi più belli e fruibili, in modo da valorizzare tutti i negozi storici e rendere questa strada più godibile". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in occasione della mostra per i 100 anni di Dreoni, storico negozio di giocattoli su via Cavour. "Il cantiere - ha aggiunto Nardella - non creerà difficoltà dal punto di vista della viabilità. L'obiettivo è finire entro maggio per inaugurare sia la nuova piazza San Marco che questa strada".