Nardella fa l'autostop, il siparietto con Dario Dondoli su Instagram

Firenze, 1 maggio 2023 – Autostop con il sindaco di Firenze. È il nome del siparietto pubblicato su Instagram da Dario Dondoli, famoso content creator e videomaker fiorentino.

Nel video pubblicato sui social anche dal primo cittadino di Firenze, si vede lo stesso Dario Nardella improvvisare – per finta – una chiamata al telefono. “Ma come?! Aspettami lì, arrivo”. Il sindaco finge di dover raggiungere velocemente Palazzo Vecchio per un appuntamento urgente.

Allora Dondoli dipinge su un cartello la scritta “Palazzo Vecchio” e invita il primo cittadino di Firenze a fare il gesto dell’autostop. Passa un camion che suona il clacson ai due, ma il conducente non si ferma. Passa un’altra auto, ma anche questa non si ferma. “Mi salutano”, ma non si fermano, dice divertito il sindaco.

Dopo qualche minuto si ferma una 500 bianca. “Il sindaco!”, grida il conducente dell’auto. Nardella e Dondoli salgono sulla 500. “Un po’ stretta ma va bene”, dice dal sedile posteriore della 500 Nardella. “Prima volta in autostop”, sottolinea ancora il sindaco. “Come ci si sente?”, chiede a questo punto Dondoli. “Strano!”, ride Nardella.

Lo sketch prosegue. E i due riescono ad arrivare a Palazzo Vecchio. “Missione compiuta”, conclude Dondoli. Sorride il primo cittadino di Firenze.