Nannini rompe il "Silenzio"

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini esce con un nuovo lavoro discografico, per ora un singolo, e torna a esibirsi in concerto a Firenze. L’appuntamento live con i fan è un po’ lontano nel tempo – il concerto è fissato per il 14 dicembre al Mandela Forum – ma di sicuro scatenerà l’attenzione dei tanti appassionati della cantautrice senese.

"Silenzio", il nuovo singolo, è intanto già disponibile sulle piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy. Tassello inaugurale di quest’opera nuova, Silenzio è una riflessione in musica, uno sguardo fisso ai propri sentimenti che - alla fine di una relazione - trovano rifugio soltanto nell’introspezione. Impronta graffiante del suo nuovo percorso artistico, Silenzio anticipa il nuovo album in arrivo in primavera, il film di prossima uscita e un tour internazionale. Con 5 grandi anteprime europee, "Sei nell’anima tour - European Leg" partirà il 25 novembre all’Hallenstadion di Zurigo, per proseguire il 28 novembre all’ Olympiahalle di Monaco, il 14 dicembre appunto a Firenze per poi proseguire il 17 dicembre al Forum di Milano e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.