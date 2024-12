Musicoterapia nelle scuole. Il piano per potenziare i laboratori

Più ore di sostegno e laboratori nelle scuole di Scandicci. E’ il piano dell’assessora all’Istruzione, Fiorenza Poli in collaborazione coi servizi educativi comunali. Con i fondi dei Progetti educativi zonali sono stati progettati laboratori di musicoterapia per tutti i bambini e le bambine delle scuole cittadine.

"Garantire azioni inclusive nei nostri Servizi educativi è una nostra priorità - ha detto l’assessora Poli - e con queste iniziative dimostriamo l’impegno che come amministrazione mettiamo ogni giorno per far sì che i bisogni speciali dei bambini vengano sostenuti".

Inoltre, su accordo e richiesta dell’ufficio dei Servizi sociali, sono stati ampliate le ore di sostegno a tanti bambini che potranno permanere a scuola con il personale di sostegno.

L’inclusione, per i Servizi educativi, si basa sui Principi Guida per promuovere la qualità nella Scuola Inclusiva; nell’infanzia l’inclusione si configura come un processo finalizzato alla riduzione o meglio all’eliminazione della discriminazione, dell’emarginazione e degli ostacoli al gioco, all’apprendimento e alla partecipazione che i bambini possono incontrare nel loro percorso di sviluppo e si attua attraverso la mobilitazione e l’organizzazione di tutte le risorse disponibili, per favorire ed incrementare il processo di crescita di tutte e tutti.