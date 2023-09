Musica elettro: invasione in via Lucchese

Arriveranno in migliaia oggi e domani in via Lucchese per il festival di musica elettronica "Decibel Open Air" in programma in un’area privata. Lo svolgimento della kermesse comporterà una serie di variazioni significative per la circolazione all’Osmannoro. Dalle 9 di oggi alle 2 di lunedì 11 via Lucchese sarà chiusa al traffico tra la rotonda di via del Cantone e il confine con Campi. In via Ebro e in via Santa Croce dell’Osmannoro saranno istituiti divieti di sosta e circolazione, eccetto autorizzati e fruitori di attività commerciali privi di altre vie di accesso; in via del Ponte all’Asse, tra via Maiorana e via Lucchese, e in via Torta sarà in vigore il divieto di circolazione.

In programma anche provvedimenti legati alla sicurezza: sempre dalle 9 di oggi alle 2 di lunedì all’interno dell’area adiacente a via Lucchese dove si svolgerà "Decibel Open Air" saranno vietate la vendita per asporto, la somministrazione, l’introduzione, la detenzione, la cessione di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro e metallo. Altri tipi di contenitori dovranno essere preventivamente aperti.

Saranno inoltre vietati l’introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti. Nell’area più ampia a sud dell’A11 che si estende approssimativamente verso est fino a via Righi e verso ovest fino al confine comunale, sarà vietata la vendita per asporto di cibi e bevande contenuti in recipienti di vetro o metallo. I provvedimenti sono contenuti nell’ordinanza 6422023, a firma del sindaco Lorenzo Falchi, pubblicata sulll’Albo Pretorio.

S.N.