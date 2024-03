Musica, ecco come diventare dj

"Non perdere il tempo" è il titolo del corso per dj e produzione musicale in ambito elettronico promosso dall’Auser di Sesto Fiorentino. Docente sarà Lorenzo Fortino, dj, produttore, fondatore di Isoma e delle etichette indipendenti "Futop Musica/Connessioni". Per un massimo di 15 partecipanti, negli incontri una volta a settimana dal 21 marzo fino metà maggio gli allievi potranno imparare le basi del mestiere. Previsto un dj set finale con esibizione live. Iscrizione a [email protected]. Il Comune di Sesto fiorentino è partner dell’iniziativa.