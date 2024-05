Musica e solidarietà a Caldine Lo spettacolo ’Sorridi con me’

Musica e solidarietà alle Caldine mentre i musei presentano la nuova saletta espositiva con una mostra di reperti etruschi mai visti. Protagonisti del primo evento, da tutto esaurito, sono stati i Ragazzi Eccezionali con il gruppo vocale Girasole, diretti da Erika Paola Giomi alla chitarra e Giuseppe Conigliaro al piano, che si sono esibiti nello spettacolo "Sorridi con me", con declamazioni a tema. Ospiti i Saoud Children. Il ricavato dell’iniziativa è destinato a progetti di musicoterapia. Interesse e partecipazione anche per la notte dei musei, che Fiesole ha festeggiato con l’apertura straordinaria e presentando, per la prima volta al pubblico, i reperti della tomba etrusca del "Principe di Radicondoli". La sepoltura è stata scoperta nel 2012 nel Mugello e si inserisce nel quadro di alcuni ritrovamenti di epoca orientalizzante e arcaica, che contribuiscono a chiarire l’assetto socio-economico del territorio del Mugello e del Medio Valdarno. La mostra è aperta fino al 17 novembre e sarà accompagnata da tanti eventi, con visite guidate (venerdì 24 maggio, sabato 25 e venerdì 31 ) e laboratori per bambini (domenica 19 e 26 e 2 giugno).