Musica e gastronomia. A Marcialla arriva la ’sagra dell’aria bona’

Arriva la sagra dell‘Aria bona’ di Marcialla, Comune di Barberino Tavarnelle. Musica, gastronomia e intrattenimento di qualità per l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Marcialla, presieduta da Marco Bacci, con il contributo del Comune di Barberino Tavarnelle. Un modello di cultura viva e partecipata che in un borgo di 600 abitanti nasce dalla collaborazione fra diverse associazioni locali, la Filarmonica Verdi Marcialla, l‘Unione Ciclistica Marcialla, l’Associazione Culturale Marcialla, il Circolo Mcl, il Consiglio di frazione, il Comitato del Trofeo Matteotti e il sostegno dell’amministrazione comunale. Oggi le danze si scateneranno con la disco music dagli anni 60 agli anni 90 del dj Vinicius (alle 21.30) e domani 3 agosto (alle 21.30) si terrà la serata finale con Mons Finger Style Guitar Live in concerto. "Alla base del successo di questa manifestazione – dichiara il sindaco David Baroncelli – è il lavoro corale delle associazioni".

