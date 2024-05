Musica e editoria. Oggi il festival dei bambini

Dal 24 al 26 maggio, il cuore di Impruneta diventa a misura di bambino con il "Kids Festival, un viaggio nell’arte per piccoli curiosi", laboratori per stimolare la loro curiosità, creatività e fantasia dedicati a bimbi fino ai 10 anni. L’iniziativa, ideata dalla mamma e artista Silvia Cadoni insieme a Valentina Lippi, coinvolge i bambini su musica, teatro, editoria e cinema: ognuno sarà guidato da esperti nel campo, che sapranno coinvolgere i bambini in modo divertente ed educativo. Gli eventi si svolgeranno tra piazza Buondelmonti, il Loggiato del Pellegrino e il Circolo San Giuseppe. Padrino d’eccezione: Roberto Innocenti, famoso illustratore fiorentino insignito di prestigiosi riconoscimenti come l’Hans Christian Andersen Award nel 2008 e il premio Nobel della letteratura per ragazzi nel 2008, unico italiano ad averlo ottenuto. Durante l’evento, saranno presentati.

Manuela Plastina