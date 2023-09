Musica e buon cibo Badia in festa

Badia in festa, tre giorni di eventi. La Proloco Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci ha organizzato questi appuntamenti da oggi fino a domenica in piazza Vittorio Veneto a Badia. Rificolona, piatti tipici e canti della tradizione popolare toscana per una festa che tiene insieme tutta la frazione e la piana scandiccese. Oggi dalle 18,30 la Rificolona, con stand gastronomico e musica dal vivo con Alex T; alle 21 sfilata per le vie del paese; alle 21,30 Animazione per bambini in collaborazione con Humanitas, Sezione Piana di Settimo.