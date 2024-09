Musica da abitare. I quartieri diventano presidi culturali

Giunge alla terza edizione ’Musica da Abitare’, il festival promosso da Music Pool insieme a Arci Firenze e l’associazione culturale La Chute. Dal 2 ottobre al 28 novembre i cinque quartieri di Firenze diventano protagonisti di una fitta serie di concerti, workshop, laboratori, incontri rivolti a tutte le fasce di pubblico, organizzati all’interno di dieci circoli Arci, guardando ai vari linguaggi della musica, del teatro, del cinema, delle arti e nella lora capacità di interagire e creare multidisciplinarietà. Tra i protagonisti degli eventi, personaggi del panorama musicale come Cristiano Godano, Rossana Casale e Peppe Voltarelli, musicisti che hanno fatto la storia della musica internazionale come Eric Andersen e Scott Mc Cloud ed un focus non indifferente dedicato ai nuovi protagonisti del jazz impreziosito da un progetto originale costruito con Aaron Parks. "Una grande attenzione al cartellone, che ha spettacoli di grandissima qualità, e la scelta di location capaci di attirare pubblico dalle aree meno centrali della città – spiega Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura di Palazzo Vecchio – è la forza di questa manifestazione che tra concerti e laboratori mette in campo 18 appuntamenti da non perdere".

Si parte il 4 ottobre (ore 21,30) al circolo Il Progresso con il cantautore e musicista americano Eric Andersen, noto per il suo ruolo cruciale nel movimento folk anni Sessanta. Il 6 ottobre (ore 21,30) al Brillante - Nuovo teatro Lippi ci sarà ’Almost Blue’ di Rossana Casale. Il 17 ottobre (ore 21,30), stessa location, sarà la volta della band Brodo di Pollo, con Buccia Generation #1 e un talk condotto da Bruno Casini con la partecipazione di Stefano Melani, Ugo Ponticiello, Mauro Sarti-Tarzan (Dennis and The Jets e Spettri) e Paolo Strino (scrittore e videomaker). Il 20 ottobre, invece, Exfila ospiterà i ’Goodbye, Kings’ per la rassegna Move On. Accanto agli aventi serali, ci sarà un ricco programma di workshop e laboratori. Info: 055240397 o www.boxol.it.