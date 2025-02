Musica, arte e sperimentazione. Il nuovo brano di Giulia Mazzoni incanta le Giubbe Rosse

Dopo un intervento sulla musica futurista alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma in occasione della mostra ’Il Tempo del Futurismo’, promossa e sostenuta dal Ministero della Cultura, la pianista e compositrice Giulia Mazzoni ha presentato ieri alle Giubbe Rosse, Veloluce, il suo nuovo brano distribuito da Ada/Warner ispirato al Futurismo. È stata un’occasione per approfondire i legami tra musica, arte e sperimentazione sonora in un luogo che ha segnato la storia delle avanguardie artistiche. A moderare il talk Roberto Davide Papini, giornalista de La Nazione. Parteciperanno anche Ginevra Barbetti, giornalista de Il Corriere Fiorentino, e l’artista e regista Samuele Alfani.