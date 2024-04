Musica antica nel cortile. Davanzati

Tre appuntamenti per godere della musica antica in un luogo unico al mondo: oggi alle 17,30 il primo dei tre concerti organizzati nel cortile del Museo di Palazzo Davanzati dai Musei del Bargello insieme ai musicisti del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Il concerto di oggi si intitola "Toccata, Ciaccona, Rondeau": le forme del Barocco, e vedrà esibirsi Matteo Dozio al clavicembalo in una serie di brani tratti dal repertorio di Bach, Scarlatti, Royer, Storace e Forqueray. Il 24 maggio invece (sempre alle 17,30), il cortile del museo vedrà la presenza di un gruppo vocale e strumentale composto da Viola Conti, soprano, Sebastiano Silvestri, alto, Yaroslava Maltseva, flauto dolce, Gustavo Cardamone Carloni, viola da gamba e Morgan Zearott, clavicembalo, che si esibirà in una selezione di brani di Händel e Telemann dal titolo "Tormenti d’Amore". Ultimo appuntamento il 21 giugno (ore 17:30) in occasione della Festa della Musica, con Cantate ed Arie di Händel, che vedrà esibirsi Elena Casaglia, soprano, Nikolai Gladskikh, alto, Giulia Giannini, flauto dolce e Tyler Stewart, violoncello barocco.

Il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Cherubini da sempre è impegnato nella didattica del repertorio, ed è anche attivo nella sperimentazione e nella ricerca in ambito accademico e nella produzione per la divulgazione al pubblico, per portare alla luce pagine di grande valore artistico, spesso poco note ai più. La collaborazione dei Musei del Bargello con il Conservatorio è ideata per collocare proposte musicali in ambienti ricchi di storia ed arte. L’accesso ai concerti è gratuito per i possessori del biglietto di ingresso al Museo di Palazzo Davanzati.