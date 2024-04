’Music for Dance’ di Bondesan Trio per il gran finale

Music for dance per chiudere in bellezza la XXIX stagione del Pinocchio Live Jazz, che domani alle 21,45 ospita il Bondesan Trio all’associazione Vie Nuove, che proporrà un repertorio di composizioni originali imperniate sul tema del ritmo, non solo come pulsazione, ma anche come respiro del corpo, danza. Tobia Bondesan ai sax, Michele Bondesan al contrabbasso e Giuseppe Sardina alla batteria in questo azzeccato nuovo album ’Music for Dance’, pubblicato dall’etichetta Barly Records, hanno sviluppato con personalità temi come il tempo, il ritmo, con una ventata di jazz, caratterizzato da una frenesia creativa coinvolgente, da un groove contagioso, che conferma il loro talento e la ricchezza di idee che contraddistingue le loro produzioni.