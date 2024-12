Music Circus Show On Ice al Teatro Cartiere Carrara: magia di Frozen su ghiaccio

Ecco lo show per grandi e piccini che ha incantato l’Europa. Oggi (ore 15) al Teatro Cartiere Carrara va in scena ’Music Circus Show On Ice’, spettacolo musicale su ghiaccio con le più amate canzoni dei film d’animazione ’Frozen’ e con al centro le sorelle Elsa e Anna: un viaggio avventuroso segnato da musiche, danze e colpi di scena, insieme a pattinatrici e acrobati di livello internazionale.

Momenti fiabeschi si mescolano a numeri di abilità che sfidano le leggi della fisica, grazie alle incredibili acrobazie di artisti cubani e ai numeri di equilibrismo su trampoli dei pattinatori. Le coreografie, impreziosite da un imponente led wall, immergeranno gli spettatori in un’atmosfera invernale e magica, rendendo omaggio ai temi di coraggio, amore fraterno e natura che hanno reso celebre ’Frozen’.

A rendere ancora più speciale lo show, le canzoni originali del film Disney interpretate dal vivo da cantanti italiani selezionati dall’Accademia MTS-Musical The School, accompagnati da ballerini e artisti circensi di fama internazionale. Tra i momenti clou dello spettacolo: Elsa che intona la canzone ’Let it go’ e incanta il palco e l’enorme schermo Led con i suoi poteri magici in un mare di ghiaccio e cristalli blu, il divertente pupazzo di neve Olaf, che sogna il sole e la spiaggia, canta ’In Summer’ con un drink in mano.

Per non parlare della spettacolare battaglia a palle di neve improvvisata da Elsa e Anna con i troll o di Kristoff che si presenta cantando la sua celebre canzone alla renna Sven. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.