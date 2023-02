Museo Richard Ginori, Andrea Di Lorenzo si dimette

Andrea Di Lorenzo

Firenze, 15 febbraio 2023 - Andrea Di Lorenzo si è dimesso da direttore del museo Richard Ginori. "La Fondazione archivio museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia e il dott. Andrea Di Lorenzo - si legge in una nota della stessa Fondazione - comunicano di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro in data 14.2.2023, al termine di un periodo di aspettativa. La decisione, maturata di comune accordo, è dovuta a ragioni strettamente personali dell'ex direttore".

Il museo Ginori, nato insieme alla Manifattura di Doccia e all'interno degli edifici destinati alla produzione, è stato per oltre 250 anni un museo d'impresa, pensato dal fondatore, il marchese Carlo Ginori, come il contenitore della bellezza che la sua fabbrica era in grado di creare. Il museo, ricorda la nota, custodisce tre secoli di storia del gusto e del collezionismo, rappresentando un unicum a livello internazionale grazie alla ricchezza e alla continuità storica del suo patrimonio, eredità della più antica manifattura di porcellana ancora attiva in Italia. Notificata come complesso di eccezionale interesse storico-artistico e archivistico dal 1962, la sua collezione comprende quasi 10.000 oggetti in porcellana e maiolica databili dal 1737 al 1990, modelli scultorei, documenti cartacei e disegni, una biblioteca storica, una biblioteca specialistica e una fototeca.

Nic.Gra.