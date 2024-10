Museo di San Francesco. Ecco i 250mila euro per il maxi restauro

Ammonta complessivamente a 251mila euro l’intervento di consolidamento statico del museo San Francesco a Greve in Chianti. Il cantiere inzierà a breve dal momento che il Comune ha effettuato la consegna dei lavori nei giorni scorsi. L’opera, progettata per la riqualificazione e la messa in sicurezza in particolare della facciata ovest dell’edificio, si propone di consolidare una struttura di pregio dal punto di vista storico-architettonico. "Un importante investimento – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini (in foto)– per consolidare attraverso la realizzazione di micropali uno dei più rilevanti fulcri di attrazione turistico culturale del territorio chiantigiano". Il museo era un convento dedicato a San Francesco e nominato per la prima volta in un manoscritto del cronista francescano Dionisio Pulinari (XVI secolo). Oggi ospita una novantina di opere tra pitture, sculture, parati e oreficerie provenienti dalle chiese e dalle pievi del territorio.