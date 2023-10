Museo della memoria dell'Esma diventa patrimonio mondiale dell'Unesco

Firenze, 22 settembre 2023 - Il museo sito della memoria dell’Esma – ex centro clandestino di detenzione, tortura e sterminio - entra nell’elenco dei luoghi patrimonio mondiale dell’Unesco. Quello che fu il più grande e tristemente celebre centro clandestino di detenzione, tortura e sterminio in Argentina, da oggi è luogo di Memoria, Patrimonio dell’Umanità. Era stato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani a consegnare all’ambasciatore dell’Argentina in Italia Roberto Carlés ed alla signora Vera Vigevani Jarach la lettera di sostegno di Firenze. “Avevamo ospitato l’ambasciatore dell’Argentina in Italia Roberto Carlés e la signora Vera Vigevani Jarach, ebrea scappata con la famiglia dall’Italia in Argentina per sfuggire alle persecuzioni e alla deportazione, madre di Plaza de Mayo, la cui figlia è scomparsa durante la tragedia della dittatura, per rilanciare da Firenze – ha spiegato Milani – questa importante candidatura. Il riconoscimento da parte della comunità internazionale è di grande significato”.