Museo del figurino. Giochi natalizi per bimbi nel cuore del borgo

Il Museo del Figurino Storico di Calenzano si veste a festa per accogliere tanti bambini in occasione del Natale. Domani alle 15,30 i piccoli tra i 4 e gli 11 anni possono partecipare a un evento gratuito con prenotazione obbligatoria (disponibili massimo 20 posti). Per le vie del borgo medievale i piccoli dovranno, tramite degli indizi, recuperare i quadri spariti dalla galleria di Babbo Natale ci riusciranno? Info e prenotazioni: [email protected]. I campi natalizi MuFiS on AIR nel museo si svolgeranno invece venerdì 3 gennaio dalle 8,30 alle 16,30 e lunedì 6 gennaio dalle 14,30 alle 18: i più piccoli saranno coinvolti in attività, laboratori didattici, caccia alle calze della Befana per il borgo. Iscrizione a [email protected]. Nell’occasione sarà possibile per tutti visitare la nuova sala espositiva dedicata alla storia dell’evoluzione dal soldatino giocattolo al figurino storico.