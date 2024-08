Museo del Figurino. Apertura speciale per Ferragosto

Per chi oggi rimarrà nella Piana una occasione da non perdere potrebbe essere la visita al Museo del Figurino storico di Calenzano, nel borgo medievale, che rimarrà aperto per Ferragosto con orario 10-13 e 16-19. L’ingresso alla struttura è da via del Castello 7. Dal giugno scorso, fra l’altro, il museo ha un nuovo allestimento per la seconda sala espositiva pensato per rendere la fruizione per il pubblico completa e piacevole ma soprattutto accessibile.

I pannelli esplicativi, in particolare, sono stati concepiti in un’ottica di totale accessibilità con font specifici e contrasto per persone ipovedenti, i contenuti resi chiari con didascalie esterne alle vetrine per poterne garantire leggibilità. Proprio in questa sala verrà prossimamente realizzato anche un punto destinato all’esperienza tattile dei materiali. Non cambia invece la disposizione dal punto di vista tecnico: sono state infatti mantenute le vetrine storiche, apportando alcune migliorie per rendere maggiormente visibili i figurini.