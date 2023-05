Museo comunale, cercasi direttore

A.A.A. cercasi direttore scientifico per il Museo comunale del Figurino storico di Calenzano, specializzato nelle ricostruzioni storiche attraverso i figurini di ogni dimensione ed inserito nella rete dei musei di rilevanza regionale. Per centrare l’obiettivo e individuare questa figura il Comune di Calenzano ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo. In particolare il direttore scientifico è responsabile dell’attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico del Museo, nel rispetto degli indirizzi dell’amministrazione comunale e fornisce al soggetto gestore gli indirizzi per il corretto funzionamento della struttura. È inoltre garante dell’attività del museo nei confronti dell’amministrazione, della comunità scientifica e dei cittadini. L’incarico, triennale, è per il periodo che va dal prossimo primo luglio al 30 giugno 2026.