Musei dell’Accademia e del Bargello. Primi segnali positivi al ministero: "Tutto il personale sarà riassorbito"

Primi segnali positivi per i 60 dipendenti del Museo dell’Accademia e del Museo del Bargello nell’incontro a Roma per la vertenza sulla revoca della concessione a Opera Laboratori Fiorentini, azienda che gestiva il personale dedicato a biglietteria, controllo ingresso e accoglienza. Il ministero aveva deciso a inizio luglio di togliere la concessione ad Opera, spostando i servizi ad Ales, società in house. Dal tavolo di ieri il ministero ha garantito di non voler disperdere risorse umane e professionali, assicurando che tutto il personale addetto ai servizi di biglietteria, controllo ingresso e accoglienza sarà assorbito da Ales alle stesse condizioni contrattuali e retributive. "E’ un primo passo in avanti fatto dal ministero" spiega Lura Zucchini, funzionaria UILTuCS Toscana Area di Firenze.