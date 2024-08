Muro di Villa Gamba, è polemica: "Il crollo? La colpa è del Comune"

Non è piaciuta ai condomini di Villa Gamba in via Arrighetto da Settimello l’uscita, durante un incontro pubblico a Settimello, del sindaco Giuseppe Carovani che, a proposito dei due muri privati da mettere in sicurezza nella frazione, aveva auspicato che, a breve, potessero essere effettuati i lavori di ripristino necessari dalle rispettive proprietà prefigurando, in caso contrario, l’intervento del Comune. Una presa di posizione, fra l’altro, avvenuta due giorni dopo un confronto sulla questione con alcuni rappresentanti e l’amministrazione del condominio: "L’incontro è stato molto cordiale – scrivono i condomini di Villa Gamba - e Le è stato fatto presente che a settembre sarebbero partiti i lavori sulle alberature, propedeutici alle lavorazioni sul muro".

Le opere di ripristino del muro, per il quale una ordinanza dell’allora sindaco Prestini aveva disposto la messa in sicurezza a febbraio 2023, comporteranno un notevole esborso per il condominio che, nella replica, sottolinea anche come sulla condizione del muro abbiano influito almeno due componenti di natura pubblica: "Il primo sotto gli occhi di tutti: le vibrazioni provenienti dalla strada, da sempre, inspiegabilmente, , a doppio senso con un passaggio veicolare di oltre diecimila autovetture al giorno (circa 5.000 in un senso e 5.000 in un altro) hanno senza dubbio peggiorato la stabilità del muro progettato in un’epoca in cui tale fenomeno risultava limitato, questo elemento è da valutare".

L’altro motivo invece – proseguono - "riguarda la regimazione delle acque sulla strada comunale. In occasione delle piogge al piede del muro si concentra un’enorme quantità di acqua che nel corso del tempo ha peggiorato la stabilità dello stesso. I nostri tecnici ci fanno sapere che tale circostanza è stata riconosciuta dall’amministrazione da Lei guidata tant’è che i Suoi tecnici hanno fatto inserire nel progetto dei lavori e nel computo degli stessi un intervento in tal senso a carico dell’amministrazione comunale. Riteniamo che l’amministrazione non debba limitarsi a ciò bensì compartecipare anche alle spese per il ripristino del muro in quanto, appunto, una delle concause dei problemi di tenuta è da ricercare nell’inesistente regimazione delle acque dalla pubblica via".