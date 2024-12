“Muoversi facile” in città. Nuovi sconti e cash back per trasporto pubblico e sharing

Bonus fino a 45 euro per i mezzi del trasporto pubblico e in sharing della città, e cash back fino a 50 euro al mese per le spese di trasporto per chi partecipa alla sperimentazione. E ancora premi e classifiche speciali con voucher e ricompense economiche per i più virtuosi. Con un budget di oltre 400mila euro di incentivi per i cittadini. È quello che prevede la campagna del Comune di Firenze “Muoversi facile” dedicata alla nuova fase di sperimentazione del progetto MaaS4Italy_Firenze. "Le innovazioni su cui stiamo lavorando miglioreranno la vita dei fiorentini – commenta l’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio –: grazie al Maas sarà più semplice spostarsi e farlo in modo efficiente mettendo in un unico sistema tutti i mezzi di trasporto, la sosta, lo sharing".