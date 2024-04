Municipium, l’app del Comune per informare i cittadini

Si chiama Municipium, la nuova app attivata dal Comune di Signa per i servizi ai cittadini. Sviluppata dal Gruppo Maggioli, offre all’ente la possibilità di segnalare gli eventi e di inviare notifiche push per aggiornamenti istantanei, mentre i cittadini possono condividere le informazioni via Sms, whatsapp e social network direttamente dall’app e consultare facilmente le mappe dei punti di interesse locali. In particolare, la funzione "Segnalazioni" permette di inviare al Comune informazioni geolocalizzate corredate di foto (come danni alla segnaletica o al manto stradale) ma anche di offrire suggerimenti tramite la categoria ‘Idee e proposte’. Municipium è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Ios che Android e si integra con il nuovo sito istituzionale. "Abbiamo puntato sulla digitalizzazione e sui servizi online fin dall’inizio del mandato – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Gabriele Scalini -. La app arricchisce l’offerta digitale del Comune e promuove la collaborazione attiva dei cittadini che possono contribuire al miglioramento e alla valorizzazione del territorio". Per informazioni www.municipiumapp.it.